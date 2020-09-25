الصحة العالمية: 2 مليون حالة وفاة محتملة بسبب كورونا إذا لم نقم بما يلزم

حذرت منظمة الصحة العالمية بأنه "من المحتمل جدا" أن تبلغ حصيلة وفيات (كوفيد-19) 2 مليون حالة في حال عدم القيام بكل ما يلزم.



واعتبرت المنظمة أن احتمالات بلوغ الحصيلة المليونين غير مستبعدة إن لم تنسق الدول والأفراد جهود التصدي للأزمة حسبما نقلت قناة (العربية- الاخبارية) اليوم الجمعة.



ومن جانبه قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين، في مؤتمر عبر الفيديو ردا على سؤال عن احتمال بلوغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة مليونين، إن "مليون حالة (وفاة) هو رقم رهيب علينا أن نمعن التفكير فيه قبل أن نبدأ التفكير في احتمال بلوغ مليوني حالة".



وقال مدير برنامج الطوارئ "ما لم نبذل جميعا كل الجهود، لن تكون الأرقام التي تتحدثون عنها مجرد تصور بل لسوء الحظ وللأسف محتملة جدا".



وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 984 ألفا و68 شخصا على الأقل منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي.



وقال راين "إن تمويل اللقاحات المستقبلية وانتاجها وتوزيعها مهمة كبيرة ملقاة على عاتق كل المعنيين، إذا نظرنا إلى فقدان مليون شخص في غضون تسعة أشهر ومن ثم إلى احتمالات التوصل إلى لقاح في الأشهر التسعة المقبلة".