400 مدرسة إيطالية تسجل إصابات بكورونا

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 400 مدرسة سجلت على الأقل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ إعادة فتح المدارس الإيطالية هذا الشهر، واضطرت 75 مدرسة إلى إغلاق أبوابها.



والمناطق الأكثر تضررًا بفيروس كورونا في مدارسها هي لومبارديا، تليها إميليا رومانيا وتوسكانا ولاتسيو، وفقاً لما نقلتة وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



وكانت 76% من الحالات الايجابية لفيروس كورونا لتلاميذ، و 13% لمعلمين، والنسبة المتبقية تعود لأطقم العاملين.



من جهته، قال رئيس منطقة كامبانيا فينسينزو دي لوكا إنه إما أن يتم التعايش مع فيروس كورونا حتى التوصل إلى اللقاح في غضون عشرة أشهر إذا سارت الأمور على ما يرام مع ضرورة احترام قواعد صارمة للغاية، أو هناك بديل آخر.



وأضاف دي لوكا، في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "أو أنه في غضون أسبوع سيكون هناك الإغلاق التدريجي للأنشطة الاقتصادية والنوادي والحانات.. هذا هو البديل ولا طريق ثالث".



وأوضح المسؤول الإيطالي أنه في حالة الرغبة في التعايش مع الفيروس، فيجب احترام القواعد، مضيفاً: "يجب دائمًا ارتداء القناع.. إذا تحققنا مع علماء الأوبئة في الأيام الثلاثة أو الأربعة القادمة من أن منحنى العدوى يزداد سوءًا فسنغلق كل شيء".