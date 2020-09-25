المبعوث الأمريكي لأيرلندا الشمالية يزور بلفاست ودبلن ولندن

يتوجه ميك مولفاني المبعوث الأمريكي الخاص لأيرلندا الشمالية إلى مدينتي بلفاست ولندن بالمملكة المتحدة في جولة تشمل كذلك دبلن عاصمة الجمهورية الأيرلندية خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.



وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن السفير مولفاني سيلتقي، خلال جولته، بمسئولين من حكومة إقليم أيرلندا الشمالية وممثلي المجتمع المدني به لبحث أولويات السياسة الأمريكية في المنطقة والتطورات السياسية والاقتصادية الراهنة في ضوء استمرار جائحة كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.



وأشارت إلى أن المسئول الأمريكي سيلتقي في دبلن بكبار المسئولين الأيرلنديين حيث يؤكد على التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بالسلام والازدهار في جزيرة أيرلندا، كما يبحث في العاصمة البريطانية لندن مع المسئولين الحكوميين وأعضاء البرلمان التعاون الثنائي وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في إقليم أيرلندا الشمالية.