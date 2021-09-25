جوارديولا: لا نملك سلاحا مثل يونايتد وتشيلسي

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل مباراة فريقه اليوم السبت أمام تشيلسي، إن فريقه لا يملك "سلاحا" لتسجيل الأهداف مثل فرق أخرى في البطولة.

وفي صفقة قياسية على مستوى بريطانيا تعاقد سيتي في نهاية الموسم الماضي مع لاعب وسط إنجلترا جاك جريليش، لكن الفريق فشل في العثور على مهاجم جديد بعد فشله في التعاقد مع هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير ليكون بديلا للاعبه السابق سيرجيو أجويرو الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني.

في حين نجح المنافس مانشستر يونايتد في استعادة خدمات لاعبه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما عاد المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو إلى صفوف تشيلسي في صفقة قياسية على مستوى النادي اللندني.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "لا نملك هذا السلاح مثل فرق أخرى مثل يونايتد وتشيلسي أو توتنهام. لا نملك لاعبا أحرز 25 هدفا بشكل منفرد".

وأضاف جوارديولا: "علينا الاستفادة بما يتوفر لدينا كفريق. نحن نعمل في ذلك كمجموعة وهذا ما سنسعى للقيام به خلال هذا الموسم".

وسيصبح جوارديولا أنجح مدرب لسيتي طوال تاريخه إذا نجح فريقه في الفوز على النادي اللندني في وقت لاحق من اليوم السبت.

ويسعى جوارديولا الذي فاز 220 مرة خلال 302 مباراة خاضها مع النادي للتفوق على الرقم القياسي المسجل باسم ليس مكدوول والصامد منذ 58 عاما.

وعلق جوارديولا على ذلك قائلا "سيكون هذا إنجازا وشرفا كبيرا. وعاجلا أم آجلا سيتفوق أحد عليه من جديد لكن تسجيل الأرقام القياسية شيء جميل".

ويحتل سيتي حامل اللقب، المركز الخامس بين فرق الدوري الممتاز العشرين بعد أول خمس جولات من الموسم.