المنفي يطالب دول الجوار بالمساهمة في المصالحة بين الليبيين

طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دول الجوار بالمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين، للعبور إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية.

وطرح المنفي في كلمته خلال ترؤس اجتماع دول جوار ليبيا اليوم السبت والذي أقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ما قام به المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، من خطوات منذ تولي دفة قيادة البلاد في شباط/فبراير الماضي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتطرق المنفي إلى جهود توحيد مؤسسات الدولة المختلفة، التي كانت منقسمة، وآلية العمل لتوحيد باقي المؤسسات، ومنها المؤسسة العسكرية، وكذلك إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يقبل بنتائجها الجميع.

وأكد المنفي على أهمية الدور الإفريقي في حل الأزمة الليبية، سواء عبر الاتحاد الإفريقي مجتمعاً، أو من خلال جهود بلدان القارة منفردةَ، مشيداً بمبادرات دول الجوار في رأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، ودفع العملية السياسية، من خلال دعم الحوار السياسي ومخرجاته.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية دول الجوار أهمية استتباب الأوضاع في ليبيا، والدور المنوط بدول الجوار في دعم التوصل لتسوية شاملة، تصون مقدرات ليبيا، وتحفظ سيادتها بمنأى عن أي تدخلات خارجية.

واستعرض الاجتماع ملف الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها المحدد، كخطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الراهنة، والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين العربي والإفريقي، فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل المشترك بين دول الجوار في مختلف المجالات.