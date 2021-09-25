إقبال على مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بمدينة طور سيناء

شهد مركز تلقي لقاح فيروس كورونا بمدينة طور سيناء اليوم السبت، إقبال المواطنين خلال الفترة المسائية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.

وقال الدكتور حازم مباشر، مدير الإدارة الصحية بمدينة طور سيناء، إن الوضع الوبائي للإصابة فيروس كورونا على مستوى المحافظة مستقر ومحدود للغاية مقارنة بالمحافظات الأخرى، وفي معظم الأيام نسجل صفر إصابات على مستوى كافة المدن.

وأكد مدير الإدارة الصحية في تصريح له اليوم، أنه يوجد إقبال من قبل المواطنين وخاصة العاملين في المصالح الحكومية على المركز لتلقي اللقاح، ويستقبل المركز يوميًا أكثر من 60 مواطن، وهذا العدد يعد مناسب جدًا للكثافة السكانية بمدينة الطور.

وناشد جميع مواطني جنوب سيناء بالتوجه لمراكز تلقي اللقاح للحصول على اللقاء، للحد من الوباء، مؤكدًا أن اللقاح يخفف من حدة وأعراض الإصابة بالفيروس، ونفي ما تردد حول أن من يحصل على الجرعة الأولى للفيروس يكون حامل للفيروس.

وأوضح أن عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحي والعاملين بالقطاعات الحكومية تلقوا اللقاح، وتعد مدينة طور سيناء أعلى مدن المحافظة في نسبة تلقي لقاح فيروس كورونا، وجميع مراكز تلقي اللقاح تعمل على مدار فترتين متواصلتين بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.