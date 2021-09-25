انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالمنظومة التعليمية الجديدة بتعليم الوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالمنظومة التعليمية الجديدة اليوم السبت، والمستهدف منه مجموعة من القيادات وموجهي ومعلمي الصف الرابع الابتدائي على المناهج الجديدة المطورة للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

وقال حسن، إن التدريب بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وإدارة التعليم الابتدائي وإدارة التطوير التكنولوجي والمستهدفين مجموعة من القيادات منها مسؤولي التعليم الابتدائي بالمديرية وأقسامها بالإدارات التعليمية، ومسؤولي التدريب بالمديرية والإدارات التعليمية، ومسؤولي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات، و مسؤولي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية.

وقال إن التدريب يبدأ من غدٍ الأحد، وحتى الأحد 4 أكتوبر المقبل، ويشمل تدريب موجهي ومعلمي الصفوف الأولى لمواد الرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

وأشار حسن، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بناء مجتمع تعليمي مصري جيد، قائم على المشاركة والتعاون وتبادل الخبرات، لنشر ثقافة النظام التعليمي الجديد، لتأسيس كفاءات وطنية في مجالات المناهج والتدريس والتقويم، وفق رؤية مصر 2030، مع استمرار المنظومة التعليمية الجديدة، ووصولها لمحطة الصف الرابع الابتدائي، الذي سيتم تطبيقه بجميع مدارس الجمهورية للعام الدراسي الجديد وفق المناهج المطورة.