الخارجية الإيرانية تستدعي سفيري النرويج وبريطانيا في طهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيري النرويج وبريطانيا في طهران بسبب مواقف بلديهما من الاحتجاجات التي تشهدها إيران، والتي تعتبرها طهران "تدخلية" في شؤون البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، بأن المدير العام لشؤون غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية أبلغ السفير النرويجي في هذا اللقاء، "احتجاجا شديد اللهجة على خلفية التصريحات المتحيزة والعارية عن الصحة لرئيس البرلمان النرويجي حول الاضطرابات الأخيرة".

واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن "تلك التصريحات غير البناءة شكّلت تدخلا في شؤون إيران الداخلية"، بحسب إرنا.

من جانبه، أكد السفير النرويجي في طهران بأنه سينقل هذا الاحتجاج على وجه العجالة الى اوسلو.

كما استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران للاحتجاج على تغطية قنوات تلفزيونية ناطقة باللغة الفارسية، تبث إرسالها من المملكة المتحدة، للاحتجاجات الإيرانية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.

ونقلت تسنيم عن وزارة الخارجية القول إن الشبكات، التي تضم هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ومقرها لندن، وشبكة إيران انترناشونال تخلقان "جوا عدائيا" كما أنهما حرضتا على القيام بـ"أعمال شغب".

واستمرت المظاهرات في إيران حتى الساعات الأولى من صباح اليوم احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني، حيث تم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المتظاهرين في طهران ومناطق أخرى بالبلاد

وبلغت حصيلة قتلى المظاهرات 41 شخصا، وفقا لشبكة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.



