وزير الخارجية البريطاني يبدأ غدا جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة

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يبدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، غدا الاثنين، جولة آسيوية تستغرق ثلاثة أيام تشمل زيارة اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة؛ لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، تعد هذه الجولة من أوائل زيارات كليفرلي الدولية كوزير للخارجية، بعد حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مما يدل على الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وطموح المملكة المتحدة لأن تصبح الشريك الأوروبي المفضل مع وجود أكبر حضور في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن المملكة المتحدة واليابان هما أقرب الأصدقاء والشركاء، وتأتي زيارة كليفرلي بعد لقاء رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بنظيرها الياباني فوميو كيشيدا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تطلعا إلى توسيع العلاقات بين المملكة المتحدة واليابان.

وخلال زيارته لليابان، سيحضر كليفرلي الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، ويلتقي بوزير الخارجية يوشيماسا هاياشي.

وفي كوريا الجنوبية، سيجتمع كليفرلي مع الرئيس يون سوك يول، ويزور المنطقة الأمنية المشتركة للمنطقة منزوعة السلاح.

وستكون سنغافورة المحطة الأخيرة في جولة كليفرلي الآسيوية، حيث سيجتمع مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج.