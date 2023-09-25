االبرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا عاجل

أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف غليك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية تحت حماية قوات الاحتلال.

واستنكر البرلمان العربي في الوقت ذاته، اقتحام قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع دخول المصلين إليه، وهو أمر ينتهك حرية المصلين في التوجه إلى المساجد وأماكن العبادة بحرية وأمان.

وأدان البرلمان العربي، العدوان الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، والذي أدى إلى استشهاد شابين وتدمير البنية التحتية للمخيم، وتصعيد وتيرة الاعتداءات الوحشية على المواطنين في قطاع غزة.

واعتبر البرلمان العربي، أن هذه الجرائم هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدا أن اقتحامات واعتداءات الاحتلال هي دعوة لتأجيج دوامة العنف وتفجير ساحة الصراع.

وحمل البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والتي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، إلى الضغط على إسرائيل لوضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة.

ودعا البرلمان العربي، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية؛ لإجبار إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، والكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته.

وأكد ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.