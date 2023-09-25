وصول دبابات أبرامز الأمريكية وكييف تعلن مقتل قائد أسطول البحر الأسود الروسي

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، بأن أول دفعة من دبابات "ابرامز" الأمريكية وصلت إلى أوكرانيا، في الوقت الذي زعمت فيه كييف مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تسليم ما مجموعه 31 دبابة قتالية من هذا الطراز إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، عبر تطبيق تيليجرام: "لقد وصلت دبابات ابرامز إلى أوكرانيا ويتم إعدادها الآن لتعزيز ألويتنا".

ولم يذكر زيلينسكي تفاصيل عن عدد الدبابات الأمريكية التي وصلت بالفعل إلى أوكرانيا. وشكر زيلينسكي الحلفاء على المساعدات العسكرية.

وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم عسكري لكييف. ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، بلغت المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا 9ر43 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية.

وفي الآونة الأخيرة، تمت الموافقة على إرسال أسلحة ومعدات من المخزونات العسكرية الأمريكية تبلغ قيمتها 128 مليون دولار.

ولم تشمل تلك الأسلحة نظام الصواريخ التكتيكية "أتاكمز" التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، والتي طلبتها كييف منذ فترة طويلة.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا في يونيو وحققت تقدما بطيئا لكن الهجوم على مقر الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود الأسبوع الماضي هز موسكو.

وقالت كييف إن الهجوم الذي شنته على مقر أسطول البحر الأسود الروسي يوم الجمعة، أسفر عن مقتل قائد الأسطول فيكتور سوكولوف.

وأعلنت الخدمة الإعلامية الخاصة بالقوات الخاصة في الجيش الأوكراني عبر تطبيق تليجرام اليوم الاثنين، "بعد ضرب مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطا بينهم قائد الأسطول".

ولم يصدر تأكيد عن وفاة الأدميرال من الجانب الروسي. وشن الجيش الأوكراني الجمعة الماضية، هجوما مركبا من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014.

وتظهر مقاطع الفيديو أن مقر أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية قد قصف عدة مرات وتضرر بشدة. غير أن موسكو تحدثت عن فقدان شخص واحد بعد الهجوم. وكان سوكولوف قد عُين قائدا لأسطول البحر الأسود في سبتمبر 2022.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، جرى عزل سلفه من المنصب بعد غرق طراد الصواريخ موسكفا وهي السفينة الرئيسية بأسطول البحر الأسود الروسي، بعد شهور قليلة من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته أحرزت تقدما على طول خط الجبهة الجنوبية ضد الدفاعات الروسية المتمركزة هناك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية القول، إن قوات كييف تقدمت قرب قرية فيربوف في منطقة زابوريجيا الجنوبية، حيث اندفعت القوات نحو المعاقل التي احتلتها روسيا في توكماك وميليتوبول أقصى الجنوب.

ووصف المعهد الأمريكي لدراسات الحرب هذا التقدم بأنه "اختراق تكتيكي"، رغم أنه قال إن الوضع غير مستقر.

وفي تطور آخر، قتل مواطنان مسنان وأصيب آخران في ضربة جوية روسية على بلدة بيريسلاف جنوب أوكرانيا اليوم الاثنين.

وقالت السلطات المحلية على تطبيق تيليجرام إن رجلا - 73 عاما، وامرأة - 70 عاما، لقيا حتفهما عندما ضربت قنبلة اسقطتها طائرة مبنى إسكان إداري تابع للبلدية.

كما دمرت قنبلة أخرى أسقطتها طائرة مبنى سكني، وفقا للتقرير. وتقع بلدة بيريسلاف على الضفة الشمالية الغربية لنهر دنيبرو، الذي يشكل بدرجة كبيرة خط الجبهة بين الجيشين الروسي والأوكراني في منطقة خيرسون المحاصرة في جنوب أوكرانيا، وكانت البلدة هدفا لهجمات جوية ومدفعية روسية عدة مرات، بما في ذلك في اليوم السابق لهذا الهجوم الأخير.