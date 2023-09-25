مسئول فلسطيني: سفير سعودي يقدم للرئيس محمود عباس أوراق اعتماده خلال أيام

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أعلن مسئول فلسطيني، اليوم الاثنين، أن سفير السعودية لدى فلسطين سيقدم للرئيس محمود عباس أوراق اعتماده خلال أيام.

وكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ على حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "نرحب بسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين الذي سيقدم خلال أيام أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس محمود عباس".

كان مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية تسلم مطلع أغسطس الماضي نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيرا مفوضا وفوق العادة للسعودية غير مقيم لدى فلسطين، وقنصلا عاما للمملكة في القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) في حينه عن الخالدي قوله إن "هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين السعودي والفلسطيني".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن توقيت القرار السعودي "يعكس اهتمام المملكة بالقضية الفلسطينية باعتبارها أحد الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا".

وجاءت الخطوة السعودية في خضم تقارير إعلامية عن وساطة تجريها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يتضمن تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.