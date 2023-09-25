مسئول: القيادة الفلسطينية تعول على دور عربي أوروبي أكثر فاعلية في عملية السلام

صرح مسئول يالقيادة الفلسطينية اليوم الاثنين، بأنها تعول على دور عربي أوروبي أكثر فاعلية في عملية السلام والدفع قدما لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن انعقاد الاجتماع العربي الأوروبي الأسبوع الماضي في نيويورك "خطوة ممتازة ومرحب بها فلسطينيا".



وأكد مجدلاني أهمية الاجتماع المذكور "بعد انكفاء الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، وتراجعه عن لعب دور سياسي مستقل في الشرق الأوسط لا سيما في دفع حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".



واعتبر أن الاجتماع يظهر عزم أوروبا واستعدادها للعودة للقيام بدور سياسي في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية من الممكن أن تعلن خلال شهر عن التقدم بآلية عمل جديدة لتفعيل عملية السلام.



لكن مجدلاني نبه إلى أن "التجربة السياسية للسنوات الماضية تفيد أن الاتحاد لن يلعب دورا مستقلا عن الدور الأمريكي في ظل مجموعة من المعيقات لاسيما غياب توافق أوروبي تجاه الحل السياسي رغم الاتفاق المبدئ على حل الدولتين".



ورأى أن "العديد من الدول الأوروبية تنحاز لإسرائيل وتتمسك بالموقف الأوروبي المشترك عند حدوده الدنيا ولا تذهب لأبعد من ذلك بخطوات ملموسة وهو ما يحد من قدرة أوروبا على لعب دور سياسي أكثر فاعلية".



كان اجتماع عربي أوروبي انعقد الأسبوع الماضي على هامش جلسات الدورة السنوية للجمعية العامة في نيويورك، لبحث سبل استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والمتوقفة منذ عام 2014.



وفي حينه، أعلنت الخارجية المصرية أن الاجتماع عقد بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من 50 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.



فيما أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عقب الاجتماع أن ثلاث مجموعات من مسؤولين كبار ستشكل لتجتمع بعد شهر لبدء الخطوات العملية لدعم عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.