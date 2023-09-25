محافظ شمال سيناء: صرف تعويضات للأهالي المتضررين من الأحداث الإرهابية

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الرئيس السيسي أصدر قرار «444»، بإنشاء منطقة عازلة على خط الحدود عمقها 5 كيلو مترات بطول 13 كيلو مترا مع قطاع غزة، مضيفا أن المنطقة العازلة كانت تستخدم في أعمال التهريب.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدولة مسئولة عن تعويض الأهالي عن منازلهم نتيجة أعمال التطهير من الإرهاب، لافتا إلى أنه سيتم تعويض سيكون ل 7 آلاف مواطن من أهالي الشيخ زويد حتى الآن، وصرف التعويضات خلال أيام.

وأشار إلى أن هناك لجانا لحصر أعداد الأهالي المتضررين بالمنطقة العازلة، وصرف تعويضات لهم، منوها بأنه بالفعل تم تعويض جزء من الأهالي وجزء آخر منهم جار تفتيش أراضيهم وتأمينها حتى يتسنى لهم العودة.

وأفاد بأنه خلال أيام سيصدر تصديق اللجان لتحيد أسعار الأراضي بمدينة رفح الجديدة، مؤكدا أن الأسبقية الأولى في الحصول على وحدة سكنية برفع الجديدة، ثم أهالي الشيخ زويد، ويأتي في المرتبة الثالثة باقي مواطني شمال سيناء، في ظل الانتهاء من مرحلتين وبدء عمليات التسكين.

وأفاد بأن عمليات صرف التعويضات سيتم وفقا ما تم في مدينة رفح وبضوابط معينة حتى يحصل كل مواطن على حقه، معقبا: «لن يضار أي مواطن ترك منزلة أو مزرعته من أهالي رفح وشمال سيناء».