الوطنية للانتخابات تشكل لجنة لتلقي جميع شكاوي انتخابات الرئاسة 2024

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، تشكيل لجنة لتلقي جميع الشكاوي الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024، ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية.



وأضافت الهيئة أن اللجنة -برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة وعضوية نواب مدير الجهاز وأعضائه- ستقوم بفحص الشكاوى ثم بعرضها أولًا بأول على مجلس إدارة الهيئة، بما أسفر عنه الفحص، لاتخاذ ما يراه حيالها.



وأوضحت الهيئة أن اللجنة ستقوم بإنشاء سجل لقيد الشكاوى الواردة لها، سواء وردت عن طريق تقديمها شخصيًا للهيئة أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي، ويتم إثبات كافة الإجراءات التي تتخذ بشأن تلك الشكاوى وتثبت المستندات الواردة للجنة وفق تاريخ ورودها بالسجل الخاص بذلك.



وأكدت الهيئة أن للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بالجهات المعنية ذات الصلة.



• موعد الانتخابات



أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، عن بدء تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.



وحددت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.