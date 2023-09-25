وزير الدفاع الألماني يؤكد لدول البلطيق استمرار دعم ألمانيا

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، دعم بلاده وتضامنها مع دول البلطيق في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلى هامش لقاء مع نظيره اللاتفي اندريس سبرودس، قال بيستوريوس في ريجا اليوم الاثنين: "نحن نقف إلى جانبكم. ألمانيا مستعدة للاضطلاع بدور عسكري رائد في دول البلطيق"، وأردف:" أمنكم أمننا".

وأضاف الوزير أن ألمانيا تفي بوعدها وتسهم في حماية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا برا وبحرا وجوا، وأكد: "نحن نتحمل مسئولية، مسئولية خاصة جدا حيال المنطقة".

يذكر أن جميع دول البلطيق الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والواقعة في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لها حدود مع روسيا، كما أن ليتوانيا ولاتفيا لهما حدود مع بيلاروس الحليف المقرب من روسيا، وتشعر الدول الثلاث بأن أمنها بات مهددا بسبب السلوك الروسي في أوكرانيا.

من جانبه، أكد سبرودس أن التهديد الذي تمثله روسيا مستمر على المدى البعيد وأن بلاده تأخذ هذا التهديد "بجدية للغاية"، وقال: "نقدر بشدة المساهمة الألمانية في الأمن الإقليمي"، وأشار الوزير اللاتفي إلى الدور القيادي للجيش الألماني في المجموعة القتالية التابعة لحلف الناتو في ليتوانيا المجاورة، ولفت إلى أن هذه المجموعة لها تأثير إيجابي بالنسبة للأمن في الدولتين الأخريين من دول البلطيق.

وكانت ألمانيا وسعت نطاق مشاركتها العسكرية في دول البلطيق على نحو ملحوظ وذلك بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. ويتركز هذا التعاون بشكل أكثر كثافة في ليتوانيا حيث تعتزم الحكومة الألمانية مستقبلا نشر لواء جاهز للقتال، وأفادت التصريحات الصادرة من بيستوريوس بأن من المنتظر إتمام إعداد الخطة الخاصة بنقل قوات هذا اللواء بحلول نهاية العام الحالي.

وكانت ألمانيا وسعت بالفعل نطاق التعاون في مجال التسليح مع الدولتين الأخريين حيث كانت إستونيا ولاتفيا اتفقتا على سبيل المثال على شراء نظام الدفاع الجوي الألماني متوسط المدى طراز "إيريس-تي".

وأشار بيستوريوس وسبرودس صراحة إلى المساهمة الألمانية في مراقبة المجال الجوي فوق منطقة البلطيق حيث سيقوم سلاح الجو الألماني في إطار هذه المساهمة بنشر طائرات مقاتلة وأفراد في قاعدة ليفارده اللاتفية في العام المقبل.

كان بيستوريوس وصل إلى ريجا في وقت سابق من اليوم في مستهل جولة بمنطقة البلطيق تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يعقد الوزير والوفد المرافق له مباحثات مع المسئولين في لاتفيا بشأن الوضع الأمني وتعزيز التعاون العسكري بين الدولتين. ويتوجه الوفد الألماني إلى استونيا غدا الثلاثاء، للمشاركة في مؤتمر البلطيق السنوي للدفاع الذي يستمر حتى بعد غد الأربعاء.