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فتحت وزارة الدفاع في لاتفيا تحقيقا، بشأن فقدان الاتصال بطائرة مسيرة على الحدود اللاتفية الروسية.

وقال وزير دفاع لاتفيا أندريس سبرودس، لتلفزيون بلاده في ريجا، اليوم الاثنين، إن هدف التحقيق هو تحديد السبب الفني المجهول حتى الآن وراء فقدان الاتصال بالطائرة المسيرة.

وفقدت الطائرة المسيرة خلال تدريب عسكري في نهاية الأسبوع، بحسب جيش لاتفيا، إحدى دول البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقال الجيش إن هناك "احتمالا كبيرا" بأن الطائرة سقطت على الأراضي الروسية، مشيرا إلى أنها طائرة استطلاع وغير مزودة بأي أسلحة.

وأضاف سبرودس أن لاتفيا تصرفت وفقا للأعراف الدولية وأبلغت روسيا بالحادث.

وأوضح سبرودس أن روسيا قد تستخدم هبوط الطائرة المسيرة المحتمل على أراضيها لأغراض دعائية، رغم أن المعايير الدولية تنص في الواقع على إعادتها.