بسام راضي: انعقاد منتدى أعمال بمشاركة وفد إيطالي رفيع المستوى أكتوبر المقبل

قال السفير بسام راضي، سفير مصر بإيطاليا، أن هناك تطورًا ملحوظًا أخذ في التنامي بين مصر وروما.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن العلاقات المصرية- الإيطالية بدأت في التطور منذ لقاء الرئيس السيسي برئيسة وزراء إيطاليا، على هامش قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، مضيفا أن هذا اللقاء كان بداية لعودة العلاقات للمسار الطبيعي، خاصة وأن الدولتين لهما حضارة كبيرة جدا.



ولفت إلى أن مصر تعتبر مركز ثقل للمنطقة، ومركز للأمن والاستقرار، فضلا عن أن إيطاليا تعتبر الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، مشددا على أن النظرة الإيطالية لمصر إيجابية جدا.



وأفاد بأنه من المقرر انعقاد منتدى أعمال منتصف أكتوبر المقبل في مصر، بمشاركة وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس حكومة إيطاليا.



ونوه بأن هناك تفاهما مصريا – إيطالي في المجال السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن الشركات الإيطالية العاملة في مصر تاريخية وتعمل منذ زمن طويل في الاستثمار والزراعة وغيرها من مجالات العلاقات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن القاهرة وروما أسهمتا في منطقة حوض البحر المتوسط بالتراث والتاريخ والحضارة، منوها بأن إيطاليا تنظر لمصر نظرة اقتصادية ملموسة ومختلفة، خاصة أنها نجحت في مجابهة الإرهاب وتثبيت أركان الدولة في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا وقلاقل غاية الصعوبة، علاوة على أنها تعتبر مصر مفتاح المنطقة وبوابة لإفريقيا.

https://www.youtube.com/watch?v=LtJaIYKMb5Q