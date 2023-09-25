ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا أكد فيه استقبال الميناء لـ11 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرته 9 سفن أخرى؛ ليصل إجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 41 سفينة.

وجاء في البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفا و487 طنا، تشتمل على 5107 أطنان يوريا، و650 طن فلوسبار، و9375 طن كلينكر، و855 طن رمل، و1800 طن مولاس، و9700 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفا و976 طنا، تشتمل على 8725 طن خردة، و1080 طن خشب زان، و11 ألفا و890 طن كسب صويا، و8169 طن سكر، و2190 طن ذرة، و431 طن فحم معبأ، و5543 طن أبلاكاش، و3517 طن حديد، و2141 طن عدس أحمر، و9290 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5277 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 37 ألفا و985 طنا، وبلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 384 ألفا و524 طنًا، وبلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4687 شاحنة.