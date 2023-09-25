روسيا: الانفجارات الجديدة في القرم هي تفجيرات تحت السيطرة

أعلنت روسيا تنفيذ تفجيرات جديدة في شبه جزيرة القرم، بعد أيام فقط من وقوع هجوم أوكراني استهدف مقر الاسطول الروسي في البحر الأسود في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إليها في عام 2014 .

وأفاد ميخائيل رازفوشيف حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته موسكو بأن انفجارات اليوم الاثنين كانت نتيجة لـ"تفجيرات تحت السيطرة" في مقر القيادة الذي تضرر بشدة في المدينة.

وكتب رازفوشيف على تطبيق تيليجرام أنه من المقرر تنفيذ تفجيرات جديدة مساء اليوم. يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وفي أعقاب الهجوم الأوكراني على مقر الاسطول الروسي في البحر الأسود يوم الجمعة الماضي، تحدث الجانب الروسي في البداية فقط عن سقوط حطام صاروخ، إلا أن الهجوم الأوكراني اتضح أنه كان أكثر نجاحا.

وتردد أن عدة صواريخ ضربت مقر الأسطول. ووفقا لكييف، كان قائد الاسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف من بين القتلى. ولم تؤكد موسكو حتى الآن مقتل سوكولوف.

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