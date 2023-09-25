إسرائيل: الولايات المتحدة ستلغي التأشيرات الورقية للإسرائيليين لدخول أراضيها

ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن الإسرائيليين لن يعد مطلوبا منهم تاشيرة ورقية لدخول البلاد ولكن سوف يكون بمقدورهم السفر جوا إلى أمريكا بتصريح الكتروني مخفض.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين "هذه أخبار عظيمة لكل المواطنين الإسرائيليين، حيث سوف يكون مقدورهم في غضون بضعة أسابيع، زيارة الولايات المتحدة بدون الحاجة للانتظار طويلا للحصول على تأشيرة من السفارة الأمريكية"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وبدلا من ذلك، سوف يستطيع الإسرائيليون الذين لديهم جوازات سفر بيومترية الحصول على تأشيرة في غضون 72 ساعة من تاريخ تقديم طلبهم إلكترونيا، وستكون التأشيرات صالحة لمدة تسعين يوما.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق القرار في غضون بضعة أسابيع وعمليا ، من المرجح أن يبدأ تنفيذه في شهر نوفمبر.

وأضاف كوهين "إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرات يعد إنجازا دبلوماسيا". وسوف يسهم إلغاء التأشيرة في انعاش الاقتصاد بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة ، مما يخفض الإجراءات البيروقراطية والتكاليف.