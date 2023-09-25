إيطاليا تعتزم إقرار خطة بقيمة 500 مليون يورو لدعم أسعار الطاقة

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قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية تستعد لإقرار حزمة مساعدات مالية للشركات والأسر بقيمة 500 مليون يورو (532 مليون دولار) للحد من قيمة فاتورة استهلاك الطاقة. وتضمن الخطة دفع قيمة استهلاك الوقود للأسر الأقل دخلا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تخطط لتقديم دعم لمشتريات حوالي 3ر1 مليون أسرة من الوقود بقيمة 80 يورو شهريا لكل أسرة.

وستستفيد من هذا الدعم الأسرة التي يقل دخلها عن 15 ألف يورو سنويا، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكبر التي لديها أطفال.

وقالت المصادر إن الحكومة مازالت تناقش تفاصيل الخطة ولم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأنها.

ومن المتوقع أيضا أن تمدد الحكومة بعض إجراءات دعم الشركات والمستهلكين حتى 31 ديسمبر المقبل.

وتتضمن هذه الإجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على رسوم استخدام شبكة الغاز وخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز وخدمات التدفئة والطاقة المستخرجة من غاز الميثان. كما تتضمن الإجراءات خفض قيمة فاتورة الكهرباء والغاز للأسر ذات الدخل المنخفض.

يأتي تحرك الحكومة الإيطالية في الوقت الذي دعت فيه كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي حكومات منطقة اليورو لإلغاء إجراءات دعم أسعار الطاقة على أساس أن حدة الأزمة تراجعت.

وقالت لاجارد أمام البرلمان الأوروبي اليوم إنه "مع تراجع أزمة الطاقة على الحكومات مواصلة سحب إجراءات الدعم لتجنب تزايد الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.. في الوقت نفسه يجب صياغة السياسات المالية من أجل جعل اقتصاد منطقة اليورو أكثر إنتاجية وخفض معدلات الدين العام المرتفعة في المنطقة تدريجيا"