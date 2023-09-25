 قتلى وجرحى من قوة دفاع البحرين في هجوم حوثي على الحدود الجنوبية للسعودية - بوابة الشروق
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قتلى وجرحى من قوة دفاع البحرين في هجوم حوثي على الحدود الجنوبية للسعودية

وكالات
نشر في: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 10:04 م | آخر تحديث: الإثنين 25 سبتمبر 2023 - 10:04 م

أعلنت وكالة أنباء البحرين، اليوم الاثنين، مقتل ضابط وفرد وعدد من الجرحى تابعين لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم واجبهم عند الحدود الجنوبية للسعودية ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وجاء في بيان لوكالة أنباء البحرين: "جرى العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات بدون طيار (درون) هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض السعودية رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".

وتابع "هذا وقد تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والشهداء إلى أرض الوطن".

وتقدمت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلات الشهداء، كما عبرت عن أملها في الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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