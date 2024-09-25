وزير الأشغال اللبناني: مطار بيروت مستمر بالعمل ولا إجلاء للرعايا عبره حتى اليوم

قال وزير الأشغال اللبناني علي حمية، إن مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت مستمر في العمل على قدم وساق، نافيًا إجلاء الرعايا عبره حتى اليوم.

وأضاف في مؤتمر صحفي من المطار، اليوم الأربعاء، أن هناك شركات طيران عربية وأجنبية علقت بعض رحلاتها إلى المطار، مؤكدًا أن «القرار يعود لها».

وأكمل: «مطار رفيق الحريري مستمر بالعمل، وهناك شركات طيران عربية وأجنبية علقت بعض رحلاتها وهذا القرار يعود لها، ولكن بالنسبة لنا المطار شغّال والمغادرون والواصلون إلى المطار بالآلاف».

وأوضح أن الوزارة تدرس خطة الطوارئ وتجري تقييمًا يوميًا للأوضاع، قائلًا إن الاجتماع الذي عُقد في المطار اليوم، يستهدف تقييم ما اتخذ من إجراءات.

ونوه أن «العدو الإسرائيلي أصبح هدفه المدنيين، والدليل على ذلك أنه في أقل من 24 ساعة سقط أكثر من 555 شهيدًا و2000 جريح من المدنيين في مجمعات سكنية».