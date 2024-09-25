جامعة الأزهر تبدأ زرع 2400 شجرة دعما لمبادرة بناء الإنسان

دشنت جامعة الأزهر بقيادة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة مبادرة زراعة 2400 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام علي قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجهود جامعة الأزهر المشاركة في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مثمنًا وعي طلاب جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم.

كما شدد على أن جامعة الأزهر هي مهد الوسطية والاعتدال في العالم، لافتًا إلى أهمية الوعي في الحفاظ على البيئة، والعمل على تنميتها للأجيال القادمة، مطالبًا بالاهتمام بهذه الأشجار المثمرة التي تم زراعتها والحفاظ عليها.

وبدوره، أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، جاهزية الجامعة وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لدعم جميع المبادرات الرئاسية.



وأكد ـوفق بيان ـ دعم جامعة الأزهر بقطاعاتها جميع المبادرات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الجامعة تحمل على عاتقها دعم مبادرة (حياة كريمة - و100 مليون صحة - 100 مليون شجرة - وقدم سكري - ومحو أمية) إضافة إلى جهودها العلمية والبحثية والمجتمعية.

وفي السياق ذاته؛ أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، أن جامعة الأزهر لا تدخر وسعًا في سبيل دعم جهود الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل سنويًّا أكثر من مليون مواطن؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، إضافة إلى ذلك أسهم قطاع الطب في جامعة الأزهر في القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية.

وأشاد صديق بجهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في دعم مبادرة زراعة الأشجار المثمرة، كما أشاد بجهود طلاب جامعة الأزهر في مختلف الكليات الذين شاركوا في هذه المبادرة؛ دعمًا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان.