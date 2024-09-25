محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي بقرى أبو الريش بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، محطة المعالجة ضمن مشروع إدخال منظومة الصرف الصحي لخدمة أكثر من 125 ألف نسمة من أهالي قرى أبو الريش قبلي وبحري وبهريف والأعقاب، بمساحة 6.5 فدان، وبطاقة 25 ألفا م3 / يوم.

ويضم المشروع 6 محطات للرفع و254 كم شبكات الانحدار والطرد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه.

جاء ذلك بمرافقة سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية، ووسط مشاركة من أهالي قرى أبو الريش.

ومن جانبه، أكد إسماعيل كمال، أن تنفيذ كل هذه الجهود يعكس حرص أجهزة الدولة التي تعمل بروح الفريق الواحد في ملحمة من التكاتف والتكامل من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تسخير الإمكانيات لتوفير حياة كريمة لهم، موضحاً بأنه وتم مواجهة العديد من التحديات، ومن بينها الطبيعة الصخرية الصعبة، وتم استعجال تنفيذ هذا المشروع الحيوي المتوقف منذ 2010، والذي تم إدراجه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة "حياة كريمة"، وهو الذي سيساهم في الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى؛ للاستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع.