أدت الفيضانات التي غمرت أجزاء من نيجيريا في بداية موسم الحصاد إلى تدمير محاصيل كان من شأنها إطعام 5ر8 مليون شخص لمدة ستة أشهر، وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة ، في ردها على أسئلة وجهت إليها اليوم الأربعاء، إن المزارعين، في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، كانوا يتوقعون حصادا وفيرا هذا العام لكن الأراضي المزروعة بالفول السوداني والخضراوات والأرز غمرتها المياه. كما غرقت الثروة الحيوانية بدءا من الدجاج إلى الماشية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد أدت الفيضانات، التي امتدت من غينيا على الساحل الغربي لأفريقيا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى على مسافة تزيد على 2000 ميل جهة الشرق، إلى تعميق أزمة الغذاء في منطقة يعاني فيها 55 مليون شخص بالفعل من الجوع بسبب انعدام الأمن وسوء الطقس.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن الأمطار الغزيرة "تؤدي إلى تفاقم وضع الأمن الغذائي المتدهور بالفعل في البلاد، ولم يتسن بعد تحديد حجم الخسائر بدقة بسبب استفحال الكارثة".