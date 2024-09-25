زيلينسكي يعبر عن تشككه بشأن المفاوضات مع روسيا

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تشكك شديد بشأن المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين الجارين.

وقال زيلينسكي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك: "روسيا ترتكب جريمة دولية".

وأضاف: "لذلك، لا يمكن أن تتلاشى هذه الحرب ببساطة. وهذا هو السبب في أن هذه الحرب لا يمكن تهدئتها بالمحادثات. القتال مطلوب".

وأشار زيلينسكي إلى أن "روسيا منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب تقوم بأفعال لا يمكن تبريرها بأي شكل بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح زيلينسكي أن الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين قد انتهك العديد من الأعراف والقواعد الدولية لدرجة أنه لن يتوقف من تلقاء نفسه، وروسيا لا يمكن أن تجبر على السلام إلا بالقوة، وهذا هو بالضبط هو المطلوب".