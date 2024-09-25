القابضة لمياه الشرب: سحب 6 ملايين عينة سنويا للتأكد من جودة المياه

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن مصر بها 25 شركة تابعة للقابضة لمياه الشرب، ويتم إنتاج 25 مليون متر مكعب من المياه يوميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن كل محطة مياه في مصر تخضع لمعمل، مع وجود ما يقرب من 5 آلاف كيميائي، ومعامل مركزية، لمراجعة جودة وصلاحية المياه.

وأوضح أنه يتم سحب 6 ملايين عينة سنويا، للتأكد من جودة المياه، مشيرا إلى أن هناك محطات يتم أخذ منها عينات كل ساعتين، للتأكد من صلاحية المياه.

وأفاد بأنه في حالة وجود عيب بإحدى محطات المياه؛ يتم وقف ضخ المياه من خلالها.