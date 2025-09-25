توافد السياح على المناطق الأثرية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية بما يضمن راحة الزائرين ويعزّز من تجربة السياحة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن الحركة السياحية بالمنيا تشهد رواجًا ملحوظًا مع بداية الموسم الشتوي، حيث استقبلت منطقة آثار تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل وفودًا سياحية من دول إنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، والنمسا.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد يعكس الثقة العالمية في المقاصد السياحية المصرية، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان.

وأوضح المحافظ، أن المنيا تزخر بالعديد من المواقع الأثرية المميزة، منها: منطقة آثار الأشمونين، وبني حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل، ودير جبل الطير أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، إضافة إلى منطقة آثار البهنسا التي تضم آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية.