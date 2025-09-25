إيران تنشر وثائق سرية نووية إسرائيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نشر وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، معلومات ووثائق سرية قال إنها تخص أشخاصا مؤثرين ومراكز حساسة في البرنامج النووي الإسرائيلي، وباتت بحوزة طهران.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، قال الخطيب: "تمكنت عناصر استخباراتنا من الوصول إلى معلومات نووية وعسكرية واستخباراتية وعلمية سرية لدى إسرائيل".

وعرض التلفزيون الإيراني خلال لقاء مع الخطيب لقطات أكد أنها لخبراء نوويين إسرائيليين ومنشآت نووية تابعة لإسرائيل.

وأشار الخطيب إلى أن الاستخبارات الإيرانية حصلت على بيانات 189 خبيرًا نوويًا ومسئولًا عسكريًا فضلا مشاريع إسرائيلية أخرى.

وشدد على أن العديد من الأشخاص العاملين في المناطق الحساسة لدى إسرائيل تعاونوا مع إيران مقابل المال.

وفي 7 يونيو الماضي، كشفت مصادر أمنية إيرانية للتلفزيون الرسمي أن وحدات الاستخبارات تمكنت من الحصول على آلاف الوثائق الاستراتيجية والحساسة المتعلقة بالمشاريع والمنشآت النووية الإسرائيلية، وأنها نقلت تلك الوثائق إلى البلاد بطريقة آمنة.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليه طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم "لأغراض سلمية"، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة نووية غير خاضعة لرقابة دولية.