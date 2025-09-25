وكيل صحة شمال سيناء يوجّه بسرعة اعتماد 4 وحدات صحية للتأمين الشامل

ترأّس الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر التطورات الخاصة بملف اعتماد وحدات منظومة التأمين الصحي الشامل، والمقرر تطبيقها بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي.

وذكر بيان المديرية أن الاجتماع بدأ بعرض تفصيلي لأحدث مستجدات العمل في الوحدات المستهدفة للإدراج ضمن المنظومة، مع استعراض نسب الإنجاز وخطط رفع الكفاءة.

وشدد الدكتور عمرو عادل على ضرورة الانتهاء التام من جميع أعمال الاعتماد ورفع كفاءة أربع وحدات صحية محددة بحلول نهاية يوم الخميس المقبل، وهي:

وحدة السكاسكة (العريش)

وحدة الطويل (العريش)

وحدة الشلاق (الشيخ زويد)

وحدة أبو طويلة (الشيخ زويد)

وأكد وكيل الوزارة أهمية استكمال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية بهذه الوحدات، وتطويع المنشآت لتتوافق مع اشتراطات ومعايير الجودة والاعتماد المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

وفي ختام الاجتماع، كلف وكيل الوزارة بتشكيل لجنة فنية لمتابعة الأعمال ميدانيًا في الوحدات الأربع بشكل يومي، ورفع تقارير دورية ومفصلة حتى موعد المهلة المحددة، مع وضع خطة للتوعية المجتمعية بأهمية المنظومة وإبراز جهود الدولة في تطوير الخدمات الصحية.





