آبل تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء قانون الأسواق الرقمية

دعت شركة "آبل" الأمريكية، المصنعة لهواتف آيفون، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء "قانون الأسواق الرقمية" الخاص بالمنافسة.

وقالت الشركة، في بيان موجه إلى المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، في إطار المراجعة الرسمية للقانون، إن تفسير المفوضية لهذا القانون لم يعزز المنافسة، بل خلق ثغرات جديدة.

ومن بين الانتقادات العديدة التي ذكرتها آبل في وثيقتها المؤلفة من 25 صفحة، اشتراط الاتحاد الأوروبي على الشركة إتاحة تثبيت البرامج على أجهزة آيفون من متاجر مختلفة، إذ يلزم "قانون الأسواق الرقمية" شركة "آبل" بالسماح بمتاجر تطبيقات بديلة إلى جانب متجر التطبيقات الخاص بالشركة "آب ستور".