الكرملين: روسيا لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، إن موسكو لا تزال منفتحة على الدخول في مسار مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وأشار في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن «الخطاب الأمريكي لا يتعارض مع رغبة روسيا المعلنة في حل النزاع في أوكرانيا».

وأضاف: «في الوقت الحالي، نفترض أن واشنطن تحافظ على إرادتها السياسية، وأن الرئيس ترامب يحافظ على إرادته السياسية لمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا».

واعتبر الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، أن «أوكرانيا قادرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، على خوض القتال ضد روسيا، واستعادة كامل أراضيها بحدودها الأصلية».

فيما أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أنه فوجئ بتصريحات ترامب، وذلك في تحول وصفته تقارير غربية بـ«الكبير والدراماتيكي»، لنهج واشنطن بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف ترامب، عبر منصة «تروث سوشيال»: «بعد الاطلاع الكامل وفهم الوضعين العسكري والاقتصادي بين أوكرانيا وروسيا، ورؤية المتاعب الاقتصادية التي سببتها الحرب لموسكو.. يمكن لكييف، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بالقتال واستعادة كامل أراضيها بصورتها الأصلية».

وأشار إلى أنه «مع مرور الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، ولا سيما من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن استعادة الحدود الأصلية التي بدأت منها هذه الحرب خيار مطروح بقوة».

ويرى الرئيس الأمريكي، أن «بوتين وروسيا في مأزق اقتصادي كبير»، معتبرًا أن «هذا هو الوقت المناسب لأوكرانيا للتحرك».

واختتم منشوره بالتأكيد على أن الولايات المتحدة «ستواصل تزويد حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالأسلحة ليستخدمها بالطريقة التي يريدها».