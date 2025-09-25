على مدى 50 يوما، أكمل ناشطون أمام مقر وزارة الخارجية الهولندية الخميس، تلاوة أسماء قرابة 65 ألف فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الإبادة الجماعية التي يرتكبها بقطاع غزة منذ عامين.

وفي حديث للأناضول، قالت مارجريت أويلي، منسقة "مؤسسة ائتلاف روتردام فلسطين"، المنظِّمة للفعالية، إنهم تلوا أمام الوزارة في لاهاي أسماء القتلى وأعمارهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من 25 يوليو الماضي إلى 12 سبتمبر الجاري.

وأوضحت أويلي، أن الفعالية الاحتجاجية ما زالت مستمرة ليلا ونهارا يومي الاثنين والخميس، بدءا من الأسبوع الماضي، للتركيز على احتجاجات نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الناشطين يهدفون إلى مواصلة الاحتجاج حتى تفرض الحكومة الهولندية عقوبات صارمة على إسرائيل، وأنهم يواصلون الاحتجاج للضغط على وزير الخارجية والحكومة.

ولفتت إلى أنهم تلقوا العديد من ردود الفعل الإيجابية من المارين، وأن بعض المسئولين في وزارة الخارجية أعربوا أيضا عن دعمهم.

وأضافت: "يحضر الاحتجاج أشخاص من مختلف الأطياف، بمن فيهم هولنديون وفلسطينيون وأشخاص من خلفيات عرقية مختلفة، ويقرؤون الأسماء".

وأردفت: "ندرك أن سماع هذه الأسماء له تأثير عميق على الناس، عندما تُقرأ الأسماء يدركون بشكل أفضل أن الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم هم أشخاص حقيقيون".

وتابعت: "هولندا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة، هذا أمر لا يمكن إنكاره. يمكن لهولندا أن تفعل الكثير لزيادة الضغط على إسرائيل. لهذا نحن هنا".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بغزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 65 ألفا و502 شهيد و167 ألفا و376 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.