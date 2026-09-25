شريف إكرامي: تصريحات حسام حسن عن الشناوي؟ اختيار الكلمة مسؤولية المنصب

انتقد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، طريقة تعبير حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن بعض تصريحاته الإعلامية، وذلك في تعليقه على حديثه الأخير بشأن محمد الشناوي.

وقال إكرامي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن مشكلة حسام حسن إعلاميًا ليست دائمًا فيما يريد قوله، وإنما في الطريقة التي يعبر بها عن أفكاره، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر بشكل واضح في حديثه عن الشناوي.

وأوضح حارس الأهلي السابق أن هذه المشكلة ليست جديدة، لكنه توقف عند نقطة أخرى في تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن من حق أي مدرب اختيار أو استبعاد أي لاعب لأسباب فنية، مهما كان اسم اللاعب أو تاريخه.

وأضاف إكرامي أن وصف لاعب بأنه «كان منتهي» وأن المدرب هو من أعاده لمستواه، يحول الأمر من مجرد قرار فني إلى معنى مختلف، يتعلق بفكرة أن المدرب صاحب فضل على اللاعب.

وأشار إلى أن المدرب قد يكون له بالفعل دور في عودة لاعب إلى مستواه، لكنه يرى أنه إذا كان استبعاد اللاعب هو القرار الفني الصحيح، فمن الأفضل اتخاذه دون الحاجة إلى التأكيد على أن المدرب هو من أعاده.

واختتم شريف إكرامي حديثه قائلًا إن حسام حسن ربما لم يقصد هذا المعنى، لكن اختيار الكلمات في بعض الأحيان يكون جزءًا من مسؤولية المنصب.