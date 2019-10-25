تكريم رامي عاشور على مُجمل إنجازات مسيرته بالإسكواش

كرم البطل رامي عاشور نجم الإسكواش المصري وبطل العالم السابق على هامش بدء بطولة مصر الدولية للإسكواش "رجال" التي تقام تحت سفح أهرامات الجيزة، من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

وتم منح رامي عاشور درع شرفي تكريما لمسيرته الحافلة بالإنجازات في لعبة الإسكواش، بعد إعلان البطل المصري اعتزاله في بداية العام الجاري بسبب الإصابة، حيث احترف رامي عاشور الإسكواش فى 2006.

ووصل "فنان الإسكواش" كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل عاشور على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامي عاشور أول مصري يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصري مع المنتخب الوطني في بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين في 2009، 2017.