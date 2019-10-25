 سيدات طائرة الأهلي يفوز على الجزيرة في الدوري - بوابة الشروق
الجمعة 25 أكتوبر 2019 11:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الجزيرة في الدوري

محمد مجدي
نشر فى : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:31 م | آخر تحديث : الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 11:39 م

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، على فريق الجزيرة بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وواصل الفريق تحقيق الفوز المتتالي في الدوري بدون هزائم للمرة الخامسة،.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25- 9، 25-21، 25-18.‏

وأعرب حمدي الصافي المدير الفني عن سعادته بالفوز في المباراة، في ظل الظروف التي يمر بيها الفريق من إصابات ومباريات متتالية في بداية الموسم.

ويلتقي سيدات الأهلي مع فريق الصيد يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة السادسة، على صالة الشهداء، ضمن منافسات الدوري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك