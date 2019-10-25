طرح الفنان علي الحجار أغنية جديدة بعنوان «اللي اشترى» من كلمات حسن رياض ، والحان حسن زكي، وتوزيع مادو، وقد أخرج الفيديو كليب هاشم طاهر.

وتعد أغنية «اللي اشترى» هي الأغنية رقم7 التي تصدر من ألبوم «لو عايز» المقرر صدوره قريبا، والذي يضم 12 أغنية.

سبق وأصدر الفنان أغنية "شفت يا قلبي" بالإضافة إلى5 أغنيات من الألبوم هي «يارب، قبل ما تواعد، إنت المدد، ليه الطريق، اتفقنا».

يأتي ذلك بالتزامن مع انتظار جمهور علي الحجار لـ3 حفلات مرتقبين، الأولى على مسرح أوبرا مصر بالجامعة الأمريكية يوم 31 من الشهر الجاري، بينما الحفلة الثانية يوم 7 نوفمبر على المسرح الكبير بأوبرا القاهرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ويوم 12 نوفمبر على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.