أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، أبلغه بجاهزيته للانضمام مع المنتخب والتواجد في أول تدريب المقرر يوم الجمعة.

وتعرض مصطفى محمد لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتي فاز خلالها الفريق الأبيض بهدف نظيف.

كما أشار غريب في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، مساء أمس الخميس، أنه ضم 27 لاعبا للقائمة الأولية للمنتخب استعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد، تحسبا لأي ظروف استئثنائية، مؤكدًا أنه لن يضم أي لاعب مصاب.

وسيعلن شوقي غريب القائمة النهائية المكونة من 21 لاعبا قبل انطلاق البطولة المقررة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وعن جاهزية بقية اللاعبين، أوضح غريب، "عمر رضوان حارس المنتخب ونادي الجونة كان يعاني من إصابة في العضلة الأمامية ولكنها خفيفة ولن تمنعه من الانضمام للمنتخب، وكذلك طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب جاهز للمشاركة بنسبة 100%".

وأكمل: "سعيد بمشاركة محمد صبحي مع الزمالك أمام جينيراسيون، وتعطي له أفضلية مع المنتخب، رغم المنافسة القوية مع بقية الحراس".

وعن برنامج المنتخب، قال المدير الفني إن الأيام الثلاثة الأولى ستكون بسيطة، قبل فتح المران للإعلام يوم الأحد، قبل التركيز في المرحلة الأخيرة استعدادا للبطولة.

واختتم شوقي غريب: "محمد محمود لاعب الأهلي، كان سيكون له دور أساسي مع المنتخب،كنت متابعه بشكل دوري مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وكان في اتفاقا أن ينضم مبكرًا، وكنا في انتظار تقرير فني من المدرب عن محمد محمود".

ويقع المنتخب الوطني الأوليمبي في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غانا و الكاميرون ومالى.

ويتأهل أول 3 منتخبات بالبطولة إلى أوليمبياد طوكيو المقررة في صيف 2020.