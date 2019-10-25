محافظ كربلاء: لن نسمح بالإساءة إلى المتظاهرين

أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، أنه لن يتم السماح بالإساءة إلى المتظاهرين بالمحافظة، وأنه أصدر توجيهاته إلى القوات الأمنية بإنجاح الحالة الديمقراطية.

وقال محافظ كربلاء (جنوب العاصمة العراقية بغداد وتبعد عنها بحوالي 105كم) -في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- "إن القوات الأمنية تتعامل بشكل ودي مع المتظاهرين في محافظة كربلاء"، و"الحالة طبيعية في كربلاء ووجهنا القوات الأمنية بالمساهمة في إنجاح الحالة الديمقراطية"، مشددا على عدم السماح بالإساءة إلى المتظاهرين.

وأضاف "نحن مع إصلاح البلد ومكافحة الفساد"، ولفت إلى أن الشعب له مطالب مشروعة وله حق المطالبة بها عبر التظاهرات، مؤكدا أن واجب السلطات حماية المتظاهرين والتعامل معهم بشكل طيب، وأنه عاهد الشباب بتوفير فرص العمل في أقرب وقت.

بدوره، أكد محافظ النجف لؤي الياسري، أن التظاهرات في المحافظة سلمية جدا، مشيرا إلى أن الوضع في المحافظة طبيعي جداً ولا يوجد شيء يعكر هذه التظاهرات.

وقال الياسري إنه "تم توجيه الأجهزة الأمنية بأن يكون ضبط النفس في أعلى درجاته"، لافتا إلى أن هناك تفهم من قبل المتظاهرين وهناك تحاور مباشر بين الشرطة والمواطنين، وأن الأغلبية من المتظاهرين التزموا بدعوة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني المتظاهرين والقوات الأمنية إلى الالتزام بالسلمية خلال التظاهرات التي انطلقت اليوم في عشر محافظات بالعراق.