تسعى أندية إيطالية للتعاقد مع رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار لنهاية الموسم الجاري، من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأكد نادر شوقي وكيل أعمال لاعب الأهلي "بالطبع نادي هيدرسفيلد تاون يتابع رمضان، لأنه سلعة يريد تسويقها".

وصرح عبر قناة أون سبورت "هناك أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي سواء عن طريق مسؤوليها أو وكلاء اللاعبين الذين يتابعون لاعبي مصر الدوليين اختصارا للوقت".

وأشار "أتمنى أن يكون رمضان صبحي يتطلع للاحتراف، لم أتحدث معه حاليا إذا كانت هذه رغبته الأولى أم لا، بل سننتظر لنهاية الموسم الجاري".

وواصل "مع عودة رمضان لصفوف المنتخب ورهاني معه على إحراز مزيد من الأهداف هذا الموسم والسعي للفوز بدوري الأبطال ستتضح الصورة لحد كبير".

واستطرد نادر شوقي "أتمنى أن ينتقل رمضان صبحي لناد في إسبانيا أو إيطاليا أو ألمانيا، ومن غير المقبول أن يلعب في الدوري البلجيكي بعدما احترف في إنجلترا".

ونفى وكيل أعمال لاعب الأهلي اهتمام أستون فيلا بالتعاقد مع رمضان صبحي، مشيرا إلى أنه عرض اسم رمضان صبحي على مسؤولي النادي الإنجليزي بعد تأهله للدوري الممتاز، ولكنه خرج من حساباتهم.