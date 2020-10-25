كونجرس بيرو يحدد موعدا للتصويت على إجراءات عزل الرئيس

حدد الكونجرس في بيرو يوم 31 أكتوبر موعدًا لما إذا كان سيبدأ إجراءات لتوجيه اتهامات بالتقصير للرئيس مارتن فيزكارا تمهيدًا لعزله، وعلى قانون يسمح بالسحب المبكر بنسب محددة من صناديق المعاشات التقاعدية.

ويمثل طلب توجيه اتهامات بالتقصير المقدم في وقت سابق من هذا الأسبوع، المحاولة الثانية للمجلس التشريعي لإقصاء فيزاكارا في غضون خمسة أسابيع، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأعلن رئيس الكونجرس مانويل ميرينو الموعد مساء الجمعة.

ويتهم هذا الإجراء فيزكارا بتلقي رشى والكذب مرارًا على البلاد، ويسعى للإطاحة به على أسس عدم الكفاءة الأخلاقية الدائمة.