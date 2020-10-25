الأردن: تسجيل 39 وفاة و2337 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الاردنية تسجيل 2337 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ المسبب لمرض كوفيد-19 في المملكة اليوم الأحد، جميعها محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 53087، إضافة إلى تسجيل 39 حالة وفاة، ليبلغ العدد الكلي للوفيات 579.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 123 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1183 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت إلى إجراء 14861 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1710076 فحصا.

ونوهت وزارة الصحّة بأنها تعمل حاليا على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.