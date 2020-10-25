اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين ببغداد

اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين، اليوم الأحد، في ساحة العلاوي بجانب بغداد /الكرخ.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين متظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت تفريق المتظاهرين المجتمعين بالقرب من مبنى المجلس الوطني السابق في حقبة صدام حسين من دون معرفة الأسباب.

وأوضح الشهود أن الوضع الأمني متأزم وبحاجة إلى تدخل القيادات الأمنية لمنع تصاعد العنف خاصة وأن الحكومة أعلنت حمايتها للمتظاهرين ومنع أي احتكاك مع القوات الأمنية المنتشرة في الشوارع.

ويُحيي العراقيون اليوم الذكرى السنوية الأولى لإنطلاق المظاهرات الاحتجاحية في مثل هذا اليوم من عام 2019.

وتشهد ساحات التظاهر في بغداد و8 محافظات عراقية في وسط وجنوبي العراق تجمعات لإحياء ذكرى مرور عام على إنطلاق المظاهرات الاحتجاجية في 25 أكتوبر 2019 التي راح ضحيتها نحو 600 قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب.