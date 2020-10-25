إيفانكا ترامب تهدد بمقاضاة جمهوريين بسبب التشهير

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هددت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، وكلاهما من كبار المساعدين بالبيت الأبيض، بمقاضاة مجموعة من الجمهوريين المناهضين لترامب لنشرهم إعلانات على لوحة إعلانية فى ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك تربطهما بنحو 225 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا فى البلاد.

ووجه المحامى مارك كاسويتز، الذى يمثل إيفانكا وكوشنر، هذا التهديد الجمعة الماضية فى رسالة إلى مشروع لينكولن ووصف الإعلانات بأنها «كاذبة وخبيثة وتنطوى على تشهير». وأضاف أنها تشكل «تشهيرا شائنا ومخزيا».

وقال كاسويتز فى رسالته التى نشرها مشروع لينكولن على تويتر: «إذا لم تتم إزالة هذه اللوحات الإعلانية على الفور، فسنقاضيكم على ذلك مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية»، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

ولم يرد مكتب كاسويتز حتى الآن على طلب للتعليق.

لكن مشروع لينكولن رد فى بيان من خلال تدوينات منفصلة: «مجانين!... اللوحات الإعلانية ستبقى فى مكانها».