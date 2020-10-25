محمد نوار: من الصعب أن تجدد إذاعة القرآن الكريم الخطاب الديني بمفردها

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إن إذاعة القرآن الكريم حلقة في منظومة تتضامن مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى صعوبة الطلب من الإذاعة بمفردها تجديد الخطاب الديني.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن إذاعة القرآن الكريم من الصعب أن تتحدث مع 65 مليون شاب دون التكامل مع الجهات الأخرى، متابعًا: «يجب أن نقف وقفة مهمة ونبدأ في الحال».



وأشار إلى وضع خطة تطوير محكمة لكل شبكات الإذاعة بدءا من القرآن الكريم والشباب والرياضة منذ عام ونصف، لافتًا إلى إعداد لجنة استماع برئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ لوضع هوية لكل محطة إذاعية.



ولفت رئيس الإذاعة المصرية إلى أن كم الخبرات الموجودة في إذاعتي القرآن والكريم والشباب والرياضة غير موجودة في العالم، مؤكدًا أن التترات أصبحت صوت مصر.