 الكويت: شفاء 661 حالة مصابة بفيروس كورونا والإجمالي يقترب من 113 ألفا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 661 حالة مصابة بفيروس كورونا والإجمالي يقترب من 113 ألفا

علم الكويت
علم الكويت
الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:33 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:33 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 661 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 112 ألفا و771 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ661 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن، أمس السبت، شفاء 695 حالة من فيروس كورونا خلال 24 ساعة.


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