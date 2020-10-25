حماس تعلن توجه وفد من قيادتها إلى مصر لبحث المصالحة وأوضاع غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن وفدا من قيادتها سيتوجه إلى مصر لبحث عدة ملفات أبرزها المصالحة الفلسطينية وأوضاع غزة.

وصرح رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في بيان صحفي، بأن الوفد سيترأسه نائبه صالح العاروري في زيارة لـ"التأكيد على العلاقات الأخوية الراسخة مع جمهورية مصر العربية، والتباحث في جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأشار هنية إلى أنه سيتم البحث في القاهرة بشأن "مسار المصالحة والوحدة الوطنية، والأوضاع في قطاع غزة على المستوى الإنساني، وتطورات الأوضاع مع الاحتلال والمستجدات السياسية التي تمر بها المنطقة".

وكان وفد أمني مصري أجرى آخر زيارة إلى قطاع غزة للقاء مسؤولين في حماس في العاشر من الشهر الماضي، علما أن القاهرة تتوسط بين حماس وإسرائيل بشأن تفاهمات التهدئة إضافة إلى دورها في رعاية المصالحة الفلسطينية.