محافظ كفر الشيخ يشيد بالزهراء لايق لحصدها المركز الأول بمسابقة القرآن الكريم

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بابنة قرية الشبابية التابعة لمركز دسوق، الزهراء لايق، والتي حصلت على المركز الأول على مستوى العالم في تلاوتها للقرآن الكريم، وصاحبة الصوت الماسي، خلال عامين سابقين، والحائزة على المركز الأول في مسابقة "شارك من البيت" للقرآن الكريم وتجويده، والتي نظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة هذا العام.

وقال نور الدين إنه يجب الاهتمام بمثل تلك النماذج المشرفة، مشيرًا إلى أنه سيكرم الزهراء، وأنه وجه بمشاركتها في كافة الأنشطة والمناسبات الوطنية والدينية.

وأضاف أن الحرص على تلاوة القرآن وحفظه له أثر كبير على حياة المسلم، وظهر ذلك واضحًا على حياة الزهراء، مؤكداً أنه وجه باكتشاف المواهب وتشجيعها سواء بمدارس المحافظة أو بالمعاهد الأزهرية أو بمراكز الشباب والرياضة، موضحًا أنه يوجه التحية والتقدير لوالدة الزهراء ولمشايخها، وكل من ساهم في تنمية موهبتها، متمنيًا لها مزيدًا من التفوق، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأثنى على المواهب التي أثبتت نفسها، موضحًا أن الريف المصري مليء بالمواهب، وأنه يقدم التحية لهؤلاء الأطفال بأعمارهم، الكبار بمكانتهم وصوتهم الذي وهبهم الله إياه، وأنه قرر تكريم تلك المواهب، وتكريم الشيخ أحمد طلال الذي اجتهد لإخراج تلك المواهب للنور، وأن يصلوا للعالمية فهذا أمر يستحق الإشادة، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يقدر ويكرم أبنائه من الموهوبين، والدليل مشاركتهم في العديد من المناسبات منها الاحتفال بمرور 1080 سنة على إنشاء الأزهر الشريف، وعودة المصلين للمساجد.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، سبق وكرم الزهراء لحصولها على عدد من المراكز على مستوى العالم والمستوى المحلي، بحضور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من التنفيذيين.